Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'dan alacağı 6 milyonluk tazminatı nereye harcayacağını açıkladı
Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasını kazanan Duygu Nebioğlu, 6 milyon TL'lik kararın ardından ilk kez konuştu. "Para için mi yaptın?" eleştirilerine yanıt veren Nebioğlu, kazandığı parayla kimsesiz çocuklar için dondurma fabrikası kurmayı planlıyor. Köy hayatı hayali ve davanın bir sonraki adımı olan "mal varlığı" talebiyle ilgili çarpıcı detaylar haberimizde.
Türkiye’nin uzun süredir takip ettiği Metin Akpınar ve biyolojik kızı Duygu Nebioğlu arasındaki "babalık sorumluluğu" davası dün neticelendi.
Mahkemenin hükmettiği 6 milyon TL’lik manevi tazminatın ardından Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta programına katılan Nebioğlu, bu parayla hayata geçireceği projelerini anlattı.
Nebioğlu, kendisine yöneltilen maddiyat eleştirilerine sert çıktı: "Bunu söyleyenler kendi haklarını aramamış insanlar. Ben 2 yıl boyunca bir hak mücadelesi verdim ve bu süreçte büyük bir deneyim kazandım."
Nebioğlu’nun en dikkat çeken projesi ise Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirdiği yıllara ve dava sürecindeki bir "kalp kırıklığına" dayanıyor.
