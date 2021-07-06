Duygu Özaslan eleştirileri takmadı; bikinili paylaşımlara devam ediyor
12 gün önce babasını kaybeden sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bikinili paylaşımları üzerine gelen tepkilere aldırmadı bu sefer de paylaştığı fotoğraflarla bikini reklamı yaptı.
YouTuber Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatile çıktı. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Duygu Özaslan tercih ettiği ayakkabıyla yine olay olmayı başardı.
Son olarak bikinili pozlarını paylaşan Duygu Özaslan tercih ettiği ayakkabı ile dikkat çekti. Hayranları Duygu Özaslan'ın ayakkabını beğenmeyince yorum yağdırdı. İşte gelen yorumlardan bazıları:
Yel alsın o ayakkabıları nedir bu ya
Ayakkabı seçimlerini Maxim'e mi bıraksan?
Ayakkabı hariç her şey mükemmel
Ayakkabılar korkunç
Bu gözler neler gördü o ayakkabılar ne
O ayakkabı bir şaka olmalı
10 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu babası hayatını kaybeden Duygu Özaslan gelen eleştirilere rağmen bikinili paylaşımlarına devam ediyor.
Duygu Özaslan son olarak da minicik bikinisiyle pozlar verdi ve bikinisinin reklamını yaptı.