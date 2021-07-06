Duygu Özaslan eleştirileri takmadı; bikinili paylaşımlara devam ediyor

Son olarak bikinili pozlarını paylaşan Duygu Özaslan tercih ettiği ayakkabı ile dikkat çekti. Hayranları Duygu Özaslan'ın ayakkabını beğenmeyince yorum yağdırdı. İşte gelen yorumlardan bazıları:

Yel alsın o ayakkabıları nedir bu ya

Ayakkabı seçimlerini Maxim'e mi bıraksan?

Ayakkabı hariç her şey mükemmel

Ayakkabılar korkunç

Bu gözler neler gördü o ayakkabılar ne

O ayakkabı bir şaka olmalı