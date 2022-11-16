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Duygu Özaslan göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından sıkça söz ettiren fenomen Duygu Özaslan, son pozu ile yine çok konuşuldu.

Duygu Özaslan göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Duygu Özaslan'ın kasım ortasında tercih ettiği kot atleti, takipçilerinin diline düştü.  

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Duygu Özaslan göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Sosyal medya kullanıcıları, 'Bakarken üşüdüm', 'Fotoğraf çekinip hemen eve gidiyorsundur umarım' ve 'Duygu gerçekten üşümüyor musun?' gibi yorumlarda bulundu.

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Duygu Özaslan göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan'ın YouTube'da 1 buçuk milyona yakın abonesi mevcut.

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Duygu Özaslan göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı salladı - Resim: 4

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evli olan Duygu Özaslan, sade gelinliğiyle beğeni toplamıştı.

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