Duyguz Özaslan sevgilisiyle havuzda aşka geldi!

Yıllar önce yayınladığı videolarla adını duyuran Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene kilolu haliyle gündem olan Özaslan şimdilerde de sevgilisiyle verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.