Ebrar Karakurt ile sevgilisi İmge'nin kucak pozu sosyal medyayı salladı

"ELEŞTİRİLER SÖKMÜYOR BANA"

Ebrar Karakurt, kendisine yöneltilen "Eleştirilere ve baskılara nasıl dayanıyorsun? Duygusal çöküntü yaşadığın oldu mu?" sorusuna, "Hiç olmadı. Ben gülüyorum sadece. Zaten dili olan konuşuyor. Ben en iyi yaptığım şeyi yapıp sahada cevap vermeye devam ediyorum. Gamsızım ben. Eleştiriler sökmüyor bana." cevabını verdi.