Ebrar Karakurt, İmge'de bomba değişim
Cinsel tercihleri nedeniyle tartışmaya yol açan Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi İmge'nin suratındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı, estetik yaptırdı iddiasını akıllara getirdi.
Cinsel tercihleri nedeniyle tartışmaya yol açan Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi İmge'nin suratındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı,
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Cinsel tercihleri yüzünden linç edilen Karakurt, destek mesajlarından sonra aşkını göz önünde yaşamaya başladı.
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Sevgilisi İmge'nin yüzündeki değişiklik ise dikkatlerden kaçmadı.
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Ebrar Karakurt voleyboldaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin dünyasının gündemine geliyor.
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