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Ebrar Karakurt, İmge'de bomba değişim

Cinsel tercihleri nedeniyle tartışmaya yol açan Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi İmge'nin suratındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı, estetik yaptırdı iddiasını akıllara getirdi.

Ebrar Karakurt, İmge'de bomba değişim - Resim: 1

Cinsel tercihleri nedeniyle tartışmaya yol açan Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi İmge'nin suratındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı,

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Ebrar Karakurt, İmge'de bomba değişim - Resim: 2

Cinsel tercihleri yüzünden linç edilen Karakurt, destek mesajlarından sonra aşkını göz önünde yaşamaya başladı.

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Ebrar Karakurt, İmge'de bomba değişim - Resim: 3

Sevgilisi İmge'nin yüzündeki değişiklik ise dikkatlerden kaçmadı.

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Ebrar Karakurt, İmge'de bomba değişim - Resim: 4

Ebrar Karakurt voleyboldaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin dünyasının gündemine geliyor.

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