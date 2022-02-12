Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge, dekolteli pozuyla Instagram'ı kasıp kavurdu
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile ilişkisini noktalayan İmge, sosyal medyada paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla dikkat çekti.
İtalya'ya transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandıran İmge, yine Instagram'ı kasıp kavurdu.
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Ayrılığın ardından İstanbul'a geri dönen İmge, göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen Tuğba Şenoğlu, İmge'nin cesur paylaşımına ''Yandım'' yorumunu yaptı.
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İlişkilerini sonlandırma kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge, Instagram hesabında birlikte yer aldıkları bütün kareleri silmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde barışma pozunu paylaşarak ilişkilerine bir şans daha veren ikili, ilişkilerini yürütemeyeceklerine kesin olarak karar verdi. Ebrar Karakurt ve İmge'nin ayrılık sebebi henüz bilinmiyor.
İşte İmge'nin çok konuşulan o pozu:
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