Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge, dekolteli pozuyla Instagram'ı kasıp kavurdu

İlişkilerini sonlandırma kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge, Instagram hesabında birlikte yer aldıkları bütün kareleri silmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde barışma pozunu paylaşarak ilişkilerine bir şans daha veren ikili, ilişkilerini yürütemeyeceklerine kesin olarak karar verdi. Ebrar Karakurt ve İmge'nin ayrılık sebebi henüz bilinmiyor.

İşte İmge'nin çok konuşulan o pozu: