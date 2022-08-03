Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge yeni sevgilisiyle aşka geldi

. Ayrıldıktan sonra ikili arasındaki atışmalar bir süre devam etmişti. İmge, Ebrar'dan ayrılıp Devin isimli bir fenomenle sevgili olduktan sonra Ebrar'a gönderme yaparak, "Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor" demişti. Ebrar ise buna karşılık olarak, "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" cevabını vererek hayranlarını şoke etti. İmge ise, "Anlayabildiğim tek şey kadının en büyük düşmanı yine kadınmış" ifadelerini kullanmıştı.