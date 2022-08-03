Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge yeni sevgilisiyle aşka geldi
Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni bir aşka yelken açtı.
Başarılı voleybolcu yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyordu. İmge ile dolu dizgin aşkı epey olaylı bitmişti.
. Ayrıldıktan sonra ikili arasındaki atışmalar bir süre devam etmişti. İmge, Ebrar'dan ayrılıp Devin isimli bir fenomenle sevgili olduktan sonra Ebrar'a gönderme yaparak, "Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor" demişti. Ebrar ise buna karşılık olarak, "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" cevabını vererek hayranlarını şoke etti. İmge ise, "Anlayabildiğim tek şey kadının en büyük düşmanı yine kadınmış" ifadelerini kullanmıştı.
Ebrar Karakurt'u çabuk unutan İmge, yeni aşkını sosyal medyadan paylaştı. Yeni sevgilisi Buse Plan ile fotoğraflarını paylaşan İmge, binlerce beğeni aldı.