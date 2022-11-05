Ebrar Karakurt'un eski aşkı bakın kim çıktı!
Cinsel tercihi nedeniyle sık sık tartışmalara konu olan Ebrar Kurt'un eski aşkı 'Baraj' dizisinde yer alan bir oyuncu çıktı.
Cinsel tercihi nedeniyle sık sık tartışmalara konu olan Ebrar Kurt'un eski aşkı ortaya çıktı. Eski sevgilisinin 'Baraj' dizisinde rol aldığı görüldü. Ebrar Karakurt, diğer eski sevgilisi İmge ile sık sık fotoğraf paylaşırken, oyuncu sevgilisiyle hiç paylaşmamıştı.
Ebrar Karakurt, 12 yaşından beri profesyonel olarak voleybol oynuyor. Geçtiğimiz yıl Vakıfbank Spor Kulübü'nden ayrılarak İtalyan Kadın Voleybol Takımı Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.
Bir süredir İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile verdiği aşk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu. Ancak İmge, Karakurt'tan ayrılmıştı.
Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi ortaya çıktı. Kısa bir süre beraberlik yaşadığı ismin 'Baraj' dizisindeki oyuncu olduğu anlaşıldı.