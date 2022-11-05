Ebrar Karakurt'un eski aşkı bakın kim çıktı!

Cinsel tercihi nedeniyle sık sık tartışmalara konu olan Ebrar Kurt'un eski aşkı ortaya çıktı. Eski sevgilisinin 'Baraj' dizisinde rol aldığı görüldü. Ebrar Karakurt, diğer eski sevgilisi İmge ile sık sık fotoğraf paylaşırken, oyuncu sevgilisiyle hiç paylaşmamıştı.