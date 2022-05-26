Ebrar Karakurt'un nişanda giydiği kıyafetle olay oldu: Halay videosu...
Voleybolcu Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin nişanlandı. Spor dünyasının akın ettiği nişan törenine Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş' damga vurdu.
VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu ve basketbol takımının antrenörü olan Burhan İvegin nişanlandı.
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Ünlü çiftin nişanına spor camiasından birçok isim katıldı. Fakat aralarında en dikkat çeken 2 isim Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt oldu.
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Törene eşofman ve spor ayakkabı ile gelen Ebrar Karakurt geceye adeta damga vurdu.
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Nişanda halay çeken Karakurt ve Güneş Instagram'da bol bol paylaşım yaptı.
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