Ebru Gündeş yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirtti
İş insanı Murat Özdemir ile olan evliliğini noktalayan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, imaj değiştirdi. Gündeş'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler olay oldu.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de sessiz sedasız nikah masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir'den iki ay önce boşanmıştı.
50 yaşındaki Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını belirtmişti.
Kendini işine adayan Ebru Gündeş, boşanmanın ardından yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.
Saçlarını kestiren, giyim tarzını baştan aşağı değiştiren şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekmişti.
