Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la aşk iddiası sonrası Hadise'ye destek yağdı
Hadise'nin adının Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk iddialarına karışmasına ünlü isimlerden tepki geldi.
Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'la boşanmak için bir dilekçe verdi ki ortalık birbirine girdi. Gündeş, boşanma dilekçesinde Zarrab'ın kendisini aldattığını söyledi. Zarrab'ın aldattığı kişilerden bir kişinin de Gündeş'e yakın bir isim olduğu söylentisi hızla yayıldı. Bu kişinin Hadise olduğu bombası ise Hürriyet Gazetesi'nin bomba iddiasıydı.
Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı, Ebru Gündeş'in bu nedenle O Ses Türkiye'den ayrıldığı, Zarrab'ın Hadise'ye pahalı hediyeler aldığı, ikilinin Amerika'da buluştuğu gibi birçok iddia haberde yer aldı. Hadise, bu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert çıktı. Fakat Ebru Gündeş, yakın arkadaşı olduğu bilinen Hadise'ye dair bir açıklama yapmadı.
Hadise, sosyal medya hesaplarından şunları yayımladı:
"Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil.
Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım."