Ebru Gündeş’in kaşlarını aldırmak için ödediği para dudak uçuklattı

Aleyna Tilki, Gülşen, Hadise gibi birçok şarkıcı ile Berrak Tüzünataç, Burcu Özberk ve Özge Özpirinçci gibi birçok oyuncunun da kaş tasarımını yapan Belkıs Savsin'i ayda üç kez yalısına getirten Gündeş, özel kaş bakımı için bin dolar yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödüyor.