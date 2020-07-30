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  3. 30 Temmuz 2020 10:55

Ebru Gündeş’in kaşlarını aldırmak için ödediği para dudak uçuklattı

Türk müziğinin güçlü kadın vokallerinden biri olan Ebru Gündeş'in yıllardır çok konuşulan ve kadınlar tarafından taklit edilen kaşları, 'ateş pahası' çıktı. Bebek'te dükkanı olan kaş tasarımcısı Belkıs Savsin'i düzenli olarak Kanlıca'daki yalısına getirten Gündeş'in ödediği para dudak uçuklattı.

Ebru Gündeş’in kaşlarını aldırmak için ödediği para dudak uçuklattı

Türk müziğinin güçlü kadın vokallerinden biri olan Ebru Gündeş'in yıllardır çok konuşulan ve kadınlar tarafından taklit edilen kaşları, 'ateş pahası' çıktı. Bebek'te dükkanı olan kaş tasarımcısı Belkıs Savsin'i düzenli olarak Kanlıca'daki yalısına getirten Gündeş'in ödediği para dudak uçuklattı.

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Ebru Gündeş’in kaşlarını aldırmak için ödediği para dudak uçuklattı

Aleyna Tilki, Gülşen, Hadise gibi birçok şarkıcı ile Berrak Tüzünataç, Burcu Özberk ve Özge Özpirinçci gibi birçok oyuncunun da kaş tasarımını yapan Belkıs Savsin'i ayda üç kez yalısına getirten Gündeş, özel kaş bakımı için bin dolar yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödüyor.

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Ebru Gündeş’in kaşlarını aldırmak için ödediği para dudak uçuklattı

YALIYA VIP SERViS Gündeş, Savsin'in dükkanına gitmek yerine onu teknesiyle ayda üç kere düzenli olarak Kanlıca'daki yalısına getirtiyor.

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Ebru Gündeş’in kaşlarını aldırmak için ödediği para dudak uçuklattı

Daha önce de yüzüne birçok estetik müdahale yaptıran bir çocuk annesi Gündeş, güzellik uğruna servet harcıyor. İşte Ebru Gündeş'in estetik ameliyatlarla yıllar içinde yaşadığı değişim…

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