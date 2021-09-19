Ebru Gündeş'in son halini görenler inanamadı
'O Ses Türkiye' programıyla uzun süre sonra ekrana dönmeye hazırlanan Ebru Gündeş, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
'O Ses Türkiye' programıyla uzun süre sonra ekrana dönmeye hazırlanan Ebru Gündeş, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Kısa süre önce boşandığı eşi Reza Zarrab ve yakın arkadaşı Hadise'nin yasak aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündemine oturan şarkıcı, bu kez fotoğrafıyla adından söz ettirdi.
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Instagram hesabında 6,7 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, takipçileriyle makyajsız halini paylaştı.
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Paylaşımına "Bazen..." notunu düşen bir çocuk annesi ünlü ismin fotoğrafına; takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.
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