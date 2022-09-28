Ebru Polat, bornozlu paylaşımı ile olay oldu
Cüretkar paylaşımlarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Polat bornozlu pozu ile sosyal medyayı salladı.
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor.
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Her fırsatta cesur pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken güzel şarkıcı, son olarak derin göğüs dekolteli ve kasığından yırtmaçlı pozunu paylaştı.
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Güzel şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla yürek hoplatmaya devam ediyor.
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Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı, son olarak yırtmaçlı elbisesiyle adeta şov yaptı.
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