Ebru Polat, duş sonrası yatak pozunu paylaştı
Son dönemlerde Instagram hesabından yayınladığı itiraflarla adından söz ettiren Ebru Polat, son pozuyla olay yarattı.
OnlyFans'ta yeniden aktif olduğunu duyuran Ebru Polat, yatakta havlusuna sarılıp poz verdi.
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Yeniden avukatlık yapacağını söyleyen Ebru Polat, hukuk bürosu açmak istediğini duyurmuştu.
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Türkiye'nin dört bir yanında güzellik merkezleri bulunan Ebru Polat, kazancıyla sık sık merak konusu oluyor.
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Bir sakıza 900 TL verdiği için topa tutulan ünlü şarkıcı, ''Alkolüm ve sigaram yok'' diyerek kendisini savunmuştu.
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