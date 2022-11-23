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Ebru Polat, duş sonrası yatak pozunu paylaştı

Son dönemlerde Instagram hesabından yayınladığı itiraflarla adından söz ettiren Ebru Polat, son pozuyla olay yarattı.

Ebru Polat, duş sonrası yatak pozunu paylaştı - Resim: 1

OnlyFans'ta yeniden aktif olduğunu duyuran Ebru Polat, yatakta havlusuna sarılıp poz verdi.

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Ebru Polat, duş sonrası yatak pozunu paylaştı - Resim: 2

Yeniden avukatlık yapacağını söyleyen Ebru Polat, hukuk bürosu açmak istediğini duyurmuştu.

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Ebru Polat, duş sonrası yatak pozunu paylaştı - Resim: 3

Türkiye'nin dört bir yanında güzellik merkezleri bulunan Ebru Polat, kazancıyla sık sık merak konusu oluyor.

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Ebru Polat, duş sonrası yatak pozunu paylaştı - Resim: 4

Bir sakıza 900 TL verdiği için topa tutulan ünlü şarkıcı, ''Alkolüm ve sigaram yok'' diyerek kendisini savunmuştu.

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