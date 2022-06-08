Ebru Polat gizli çekim görüntülerini paylaştı: Dansıyla olay oldu!
Güzel şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ve itiraflarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Son dönemlerde paylaşımlarıyla ve takipçileriyle yaptığı soru cevaplarla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, olay yaratan paylaşımlara imza atmaya devam ediyor. Takipçilerinin sırlarını sosyal medya hesaplarında paylaşan ve herkesi şoke eden Ebru Polat, son paylaşımıyla şaşırttı.
TAKİPÇİSİNİN SORUSU SONRASI İFŞALADI
Instagram hesabı üzerinden sık sık sosyal medyada konu üreten ve bunları takipçileriyle paylaşan Ebru Polat, geçtiğimiz gün yaptığı itirafla adeta şaşkına çevirmişti.
Bir takipçisinin, "En büyük darbeyi kimden ve nasıl yedin Ebru ablacım?" sorusuna yanıt veren Polat, söylemleriyle şoke etti.
Polat cevap olarak, "En yakın kız arkadaşım sırlarımı erkek arkadaşıma anlatıp onunla yatmak istemişti. Tek ve sağlam darbe. Başka da olmadı." sözleriyle gündem oldu.