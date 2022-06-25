Ebru Polat yine rahat durmadı: Göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

"KIZ ARKADAŞIMIN ANNESİYLE BİRLİKTE OLDUM"

Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden itiraf isteyen Ebru Polat, bir takipçisinden gelen, "Kız arkadaşımın annesiyle birlikte oldum kız öğrenince şehir değiştirdi ailesini silip" itirafına, "En anlayamadığım da bu. Bir anne bunu nasıl yapabiliyor? Benim de böyle tanıdıklarım vardı. Pes" yanıtını vermişti