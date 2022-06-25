Ebru Polat yine rahat durmadı: Göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı
Yaptığı her paylaşımla gündeme bomba gibi düşen Ebru Polat yine rahat durmadı. Ebru Polat son yaptığı paylaşımla takipçilerinden tam not alırken beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Ebru Polat'ın sosyal medya paylaşımları...
Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA OLAY OLDU
Ebru Polat sütyensiz verdiği göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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Ebru Polat'ın o pozuna, "Alev alev", "Bütün pozlar çok güzel" gibi yorumlar geldi.
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"KIZ ARKADAŞIMIN ANNESİYLE BİRLİKTE OLDUM"
Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden itiraf isteyen Ebru Polat, bir takipçisinden gelen, "Kız arkadaşımın annesiyle birlikte oldum kız öğrenince şehir değiştirdi ailesini silip" itirafına, "En anlayamadığım da bu. Bir anne bunu nasıl yapabiliyor? Benim de böyle tanıdıklarım vardı. Pes" yanıtını vermişti
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