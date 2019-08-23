Ebru Polat'tan Can Yaman'a: ''Olan var olmayan var...''
Geçtiğimiz günlerde Reynmen'in şarkısında dans eden Hadise'ye destek veren Ebru Polat, bu kez Can Yaman hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti.
Ebru Polat, Can Yaman'ın fotoğrafına yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu. Son günlerde magazin dünyasında sıklıkla yer alan Can Yaman ve Ebru Polat bu kez aynı konunun gündemi oldular. Ebru Polat'ın Can Yaman'ın fotoğrafına yaptığı yorum herkesi şaşkına çevirdi.
Ünlü isim Can Yaman'ın kaslı fotoğrafına "Maşallah... Olan var olmayan var" şeklinde yorum yaptı. Ebru Polat'ın yorumunun devamı ise sosyal medyayı salladı.