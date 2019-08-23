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  3. 23 Ağustos 2019 10:38

Ebru Polat'tan Can Yaman'a: ''Olan var olmayan var...''

Geçtiğimiz günlerde Reynmen'in şarkısında dans eden Hadise'ye destek veren Ebru Polat, bu kez Can Yaman hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti.

Ebru Polat'tan Can Yaman'a: ''Olan var olmayan var...''

Ebru Polat, Can Yaman'ın fotoğrafına yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu. Son günlerde magazin dünyasında sıklıkla yer alan Can Yaman ve Ebru Polat bu kez aynı konunun gündemi oldular. Ebru Polat'ın Can Yaman'ın fotoğrafına yaptığı yorum herkesi şaşkına çevirdi.

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Ebru Polat'tan Can Yaman'a: ''Olan var olmayan var...''

Ünlü isim Can Yaman'ın kaslı fotoğrafına "Maşallah... Olan var olmayan var" şeklinde yorum yaptı. Ebru Polat'ın yorumunun devamı ise sosyal medyayı salladı.

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Ebru Polat'tan Can Yaman'a: ''Olan var olmayan var...''

Ebru Polat, "Maşallah... Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek veresi gelmez insanın, bizimkiler bir de o tipleriyle full kaprisli, kahır çekiyoruz" şeklinde yorum yaptı.

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