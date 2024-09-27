Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu
Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olan Cedi Osman ile eşi Ebru Şahin Atina'ya taşındı. Çiftin yeni yuvalarındaki mutluluk pozları gündem oldu.
Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman 1 Temmuz 2022'de Makedonya'nın Ohrid şehrinde nikâh masasına oturmuş ardından İzmir Çeşme'de düğün yapmıştı.
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Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu.
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Bu gelişme sonrası ABD'den Yunanistan'a taşınan çift, Atina'da ev tuttu.
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Ebru Şahin yeni evinde verdiği pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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