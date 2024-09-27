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  4. Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu

Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu

Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olan Cedi Osman ile eşi Ebru Şahin Atina'ya taşındı. Çiftin yeni yuvalarındaki mutluluk pozları gündem oldu.

Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu - Resim: 1

Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman 1 Temmuz 2022'de Makedonya'nın Ohrid şehrinde nikâh masasına oturmuş ardından İzmir Çeşme'de düğün yapmıştı. 

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Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu - Resim: 2

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Cedi Osman, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu - Resim: 3

Bu gelişme sonrası ABD'den Yunanistan'a taşınan çift, Atina'da ev tuttu.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu - Resim: 4

Ebru Şahin yeni evinde verdiği pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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