Ebru Şahin'in tatil pozları sosyal medyayı yıkıp geçti
Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla ve özel hayatıyla dillerden düşmeyen Ebru Şahin'den tatil pozları peş peşe geldi.
'Destan', 'istanbullu Gelin', 'Savaşçı', 'Hercai', 'Yüz Yıllık Mucize' gibi yapımlarda başarılı performansıyla göz dolduran ünlü oyuncu Ebru Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
1 / 13
Güzel oyuncu Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la 2022 yılında hayatını birleştirdi. Her zaman birbirlerine aşkla bakan ve bu halleriyle magazin haberlerine konu olan ikilinin aşkı dolu dizgin devam ediyor.
2 / 13
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettiren Ebru Şahin'den yeni paylaşımlar geldi.
3 / 13
Şimdiler eşi Cedi Osman ile tatilde olan Şahin'den bikinili pozlar peş peşe geldi. Desenli bikinisiyle objektif karşısına geçen Şahin'e bir bakan bir daha baktı.
4 / 13