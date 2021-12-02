Ebru Şallı isyan etti: Azıcık bir Allah korkunuz olsun
Geçtiğimiz yıl küçük oğlunu toprağa veren Ebru Şallı, birkaç gün önce de baba acısıyla yıkıldı. Şallı'nın, babasını son yolculuğuna uğurladıktan sosyal medya hesabından ürün reklamı yapması bazı takipçilerinin tepkisine neden oldu.
Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı, yaklaşık üç yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle oğlu Pars’ı 16 Nisan 2020'de kaybetmişti. 10 yaşındaki oğlunun vefatıyla zor günler geçiren Şallı'nın kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı yaşamını yitirdi.
"UYURKEN MELEK GİBİ AYRILDI BU DÜNYADAN"
Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan Şallı, şöyle konuştu:
"Babam akciğer kanseriydi maalesef, dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı..."
"Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti. Gerçekten çok iyi bir insandı babam, uyurken olması açıkçası mutlu etti beni. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, her gün konuşurduk babamla."
"PONÇİĞİM SENİ EN GÜZEL YERE ALDI"
Babası Şükrü Şallı'yı son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı, yaşadığı acı günün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.