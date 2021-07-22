Ebru Şallı itiraf etti: Pide için yalvardım

Mutfakla arasının iyi olduğunu belirten Şallı "Yemek yapmayı, yemeyi ve yedirmeyi çok seviyorum. Bütün yemek kurslarına gittim. Dünya mutfağını öğrendim. Osmanlı mutfağından İtalyan, Fransız mutfağına kadar diplomalarım var." diye konuştu.