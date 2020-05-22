Ebru Şallı paylaştı! Oğlunun mezarından ayrılmıyor...
Geçtimiğiz ay lenfoma nedeniyle 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, oğlunun mezarı başından ayrılmayın sokak köpeğinin bakımını üstlendi.
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği kansere 16 Nisan'da yenik düşmüştü.
Oğlunun mezarlığını sık sık ziyarete giden eski mankenin dikkatini, Ponçik'in kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek çekti.
Posta gazetesinin haberine göre; Ebru Şallı, Pars Tan'ın kabrinden ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi.