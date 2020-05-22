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  3. 22 Mayıs 2020 11:18

Ebru Şallı paylaştı! Oğlunun mezarından ayrılmıyor...

Geçtimiğiz ay lenfoma nedeniyle 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, oğlunun mezarı başından ayrılmayın sokak köpeğinin bakımını üstlendi.

Ebru Şallı paylaştı! Oğlunun mezarından ayrılmıyor...

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği kansere 16 Nisan'da yenik düşmüştü.

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Ebru Şallı paylaştı! Oğlunun mezarından ayrılmıyor...

Oğlunun mezarlığını sık sık ziyarete giden eski mankenin dikkatini, Ponçik'in kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek çekti.

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Ebru Şallı paylaştı! Oğlunun mezarından ayrılmıyor...

Posta gazetesinin haberine göre; Ebru Şallı, Pars Tan'ın kabrinden ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi.

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Ebru Şallı paylaştı! Oğlunun mezarından ayrılmıyor...

Sadık dostu görenler, "Sanki Pars'a arkadaşlık yapıyor" yorumunda bulundu.

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