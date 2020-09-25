Ebru Şallı: Seni tarifsiz özlüyorum
Eski manken Ebru Şallı, lenfoma kanserine yenik düşen oğlu Pars'ı doğum gününde andı. Şallı, "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız ponçiğim benim, kavuşacağız" dedi. ...
Eski manken Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören oğlu Pars, yaklaşık beş ay önce hayatını kaybetti.
Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan 43 yaşındaki Şallı, Pars'ı doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Pars ile birlikte çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan Ebru Şallı, gönderisine şu notu düştü:
"SENİ TARİFSİZ ÖZLÜYORUM" Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim, doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız ponçiğim benim, kavuşacağız. Hep güleryüzlü Pars'ım benim, yine gülmeye devam ediyorsun. Biliyorum...