Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş tatil sezonunu açtı
Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş’la Bodrum sezonunu açtı. Mutlu çift, tekne turunca birbirlerini öpücüklere boğdu.
Sağlık beslenme ve spor tutkusuyla tanınan eski manken Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş ile birlikte Bodrum'da objektiflere takıldı.
Akşam saatlerinde keyif yaptıkları teknenin arka kısmına geçen ünlü çift, aşka gelerek birbirlerine sarılıp öpücükler kondurdu.GÜN BATIMINI İZLEDİLER
Beraber gün batımını izleyen ikiliden Şallı, eşinin dizine uzandı. Saatler sonra gün batımı keyfini bitiren Şallı ve Akkuş, birbirlerini yıkayıp teknenin iç kısmına geçti.
44 yaşındaki güzel Ebru Şallı, korumayı başardığı düzgün fiziğiyle dikkat çekip bir kez daha görenlerin takdirini topladı.
TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI
Öte yandan Şallı, geçtiğimiz aylarda Youtube kanalında eşi Uğur Akkuş'u ağırlamıştı. Çırağan Sarayı'nda evlenen ikili, merak edilen tanışma hikayelerini ilk kez anlatmıştı.