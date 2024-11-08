Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor: ''Meğer her şey paraymış''
Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş boşanıyor. Şallı'ya boşanma davası açtığını duyuran Uğur Akkuş'un, ''Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış!'' sözleri dikkat çekti.
2019 yılında dünyaevine giren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor. Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu.
Akkuş, 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan neden ayrıldığını sosyal medya hesabında açıkladı.
"BOŞANMA DAVASI AÇTIM"
Boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş şu ifadeleri kullandı:
"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim."
"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"
Akkuş sözlerine "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" diye devam etti.