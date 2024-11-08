Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor: ''Meğer her şey paraymış''

"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"

Akkuş sözlerine "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" diye devam etti.