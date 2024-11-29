Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinden sürpriz karar: Boşanmaktan vazgeçtiler

Akkuş, sosyal medyadaki paylaşımında, 'Boşanma davası açmamın ve boşanmak istememin tek sebebi mutsuz olmamdır. Ben bu ilişkiyi aşk evliliği zannetmişim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim.'' ifadelerini kullanmıştı