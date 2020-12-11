Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan aşk dolu pozlar
Kapadokya tatiline çıkan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un romantik anlarını paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Ebru Şallı paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.
Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde iş insanı eşi Uğur Akkuş ile birlikte soluğu Kapadokya'da aldı.
Akkuş ile birbirlerine vakit ayıran Şallı, İstanbul'a dönmesine rağmen Kapadokya'da çekilen karelerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Çiftin aşk dolu pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. 43 yaşındaki Şallı, paylaşımlarına kalp ve nazar boncuğu emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.