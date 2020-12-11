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  3. 11 Aralık 2020 11:55

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan aşk dolu pozlar

Kapadokya tatiline çıkan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un romantik anlarını paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Ebru Şallı paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan aşk dolu pozlar

Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde iş insanı eşi Uğur Akkuş ile birlikte soluğu Kapadokya'da aldı.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan aşk dolu pozlar

Akkuş ile birbirlerine vakit ayıran Şallı, İstanbul'a dönmesine rağmen Kapadokya'da çekilen karelerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan aşk dolu pozlar

Çiftin aşk dolu pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. 43 yaşındaki Şallı, paylaşımlarına kalp ve nazar boncuğu emojileri eklemeyi de ihmal etmedi.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan aşk dolu pozlar

Şallı, eşi ile havuz başında tek omuz mini elbisesiyle verdiği pozları, "Yok ya, üşümedim!" şeklinde esprili bir not ile yayınlamıştı.

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