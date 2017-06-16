Ebru Şallı yeni bikini modelleriyle büyüledi
Sağlıklı yaşam ve sporla özdeşleşen Ebru Şallı Lidyana.com’a özel olarak hazırladığı Ebru Şallı x Lidyana Plaj Koleksiyonu ile yaz modasına yeni bir soluk getiriyor.
Ebru Şallı’nın dokunuşlarıyla hayat bulan; bütün vücut tiplerine hitap eden bir yelpazede, her kadının giyebileceği ve kendine uygun parçalar bulabileceği ürünlerden oluşan Ebru Şallı x Lidyana Plaj Koleksiyonu hem feminen hem de sportmen çizgileriyle dikkat çekiyor.
Kaliteli kumaş ve dikişiyle öne çıkan koleksiyonda bir beden ince gösteren mayoları farklı model ve bedenlerle tamamlayabilir ve istediğiniz kombinasyonu yaratabilirsiniz.
Ebru Şallı x Lidyana Plaj Koleksiyonu’nda sade şıklığı tercih edenler için soft renk ve desenlere yer verilirken, canlı desen ve renklerin göz alıcı kesimlerle buluştuğu modeller de yer alıyor.