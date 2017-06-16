  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Haziran 2017 16:13

Ebru Şallı yeni bikini modelleriyle büyüledi

Sağlıklı yaşam ve sporla özdeşleşen Ebru Şallı Lidyana.com’a özel olarak hazırladığı Ebru Şallı x Lidyana Plaj Koleksiyonu ile yaz modasına yeni bir soluk getiriyor.

Ebru Şallı yeni bikini modelleriyle büyüledi

Ebru Şallı’nın dokunuşlarıyla hayat bulan; bütün vücut tiplerine hitap eden bir yelpazede, her kadının giyebileceği ve kendine uygun parçalar bulabileceği ürünlerden oluşan Ebru Şallı x Lidyana Plaj Koleksiyonu hem feminen hem de sportmen çizgileriyle dikkat çekiyor.

1/ 4
Ebru Şallı yeni bikini modelleriyle büyüledi

Kaliteli kumaş ve dikişiyle öne çıkan koleksiyonda bir beden ince gösteren mayoları farklı model ve bedenlerle tamamlayabilir ve istediğiniz kombinasyonu yaratabilirsiniz.

2/ 4
Ebru Şallı yeni bikini modelleriyle büyüledi

Ebru Şallı x Lidyana Plaj Koleksiyonu’nda sade şıklığı tercih edenler için soft renk ve desenlere yer verilirken, canlı desen ve renklerin göz alıcı kesimlerle buluştuğu modeller de yer alıyor.

3/ 4
Ebru Şallı yeni bikini modelleriyle büyüledi

Stili ile dikkat çeken Ebru Şallı’nın Lidyana.com için hazırladığı koleksiyon 29 parçadan oluşuyor.

4/ 4