Ebru Şallı yeni bikini modelleriyle büyüledi

Ebru Şallı’nın dokunuşlarıyla hayat bulan; bütün vücut tiplerine hitap eden bir yelpazede, her kadının giyebileceği ve kendine uygun parçalar bulabileceği ürünlerden oluşan Ebru Şallı x Lidyana Plaj Koleksiyonu hem feminen hem de sportmen çizgileriyle dikkat çekiyor.