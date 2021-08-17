Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a dudak uçuklatan hediye
Eski manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'a sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Şallı'nın eşine aldığı hediyenin fiyatı ise dudak uçuklattı.
Sağlık beslenme ve spor tutkusuyla tanınan eski manken Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş'a doğum günü kutlaması düzenledi.
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Önceki gün Bodrum'da bir teknede arkadaşlarıyla beraber yeni yaşına giren Uğur Akkuş'a, eşi Ebru Şallı'nım yaptırdığı pasta ilgi odağı oldu.
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"İYİ Kİ DOĞDUN UĞUR'UM"
Deniz tutkunu olduğu bilinen eşine deniz ve tekne temalı bir pasta yaptıran Şallı eşi içi, "İyi ki doğdun Uğur'um" yazdırdı.
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300 BİN TL'LİK HEDİYE
İkili, arkadaşlarına mutluluk pozları verirken Ebru Şallı'nın eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde ünlü bir marka saat hediye ettiği öğrenildi.
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