Ebru Şallı'dan havuz başında mayolu poz
Ünlü model Ebru Şallı tatil için gittiği Los Angeles'ta havuz başlında verdiği pozları paylaşmaya devam ediyor.
Mutlu birlikteliklerine devam eden Akkuş çifti, mayıs ayında ABD'ye gitti. Beverly Hills'de dünyaca ünlü yıldızlara komşu olan Akkuş çifti yoğun iş programının dışında bol bol dostları ile vakit geçiriyor.
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Eski manken, California’da bulunan evinin havuzunda pilates topu ile pozlarını yayınladı.
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Türkiye’de pilates videoları çeken ve dersler veren 45 yaşındaki tescilli, güzelin, Amerika’da da bunun için çalışmalara başladığı öğrenildi. Ebru Şallı'nın, "Mutlu yazlar" notunu düştüğü havuzda pilates pozlarına binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
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Instagram'ı aktif olarak kullanan Ebru Şallı, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Şallı, havuz başında verdiği beyaz mayolu pozlarıyla kendine hayran bıraktı.
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