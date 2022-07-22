Ebru Şallı'dan havuz başında mayolu poz

Türkiye’de pilates videoları çeken ve dersler veren 45 yaşındaki tescilli, güzelin, Amerika’da da bunun için çalışmalara başladığı öğrenildi. Ebru Şallı'nın, "Mutlu yazlar" notunu düştüğü havuzda pilates pozlarına binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.