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  3. 23 Mayıs 2020 13:12

Ebru Şallı’dan Ramazan Bayramı için acı talep

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği lenf kanseri nedeniyle 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Ebru Şallı’dan Ramazan Bayramı için acı talep

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği lenf kanseri nedeniyle 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

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Ebru Şallı’dan Ramazan Bayramı için acı talep

9 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçirecek olan Şallı, sokağı çıkma yasağı nedeniyle yürek burkan bir talepte bulundu.

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Ebru Şallı’dan Ramazan Bayramı için acı talep

Eski manken, Ramazan Bayramı'nda Pars'ın Kilyos'taki mezarını ziyaret edebilmek için yetkili makamlara izin başvurusu yaptı.

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Ebru Şallı’dan Ramazan Bayramı için acı talep

'Ponçik' dediği melek oğlunu bayramda yalnız bırakmak istemeyen Şallı'nın başvurusu, "En acı talep" dedirtti.

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