Ebru Şallı'nın 17 yaşındaki oğlu sosyal medyayı salladı

Yurtdışı tatilinin ardından eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'da tekneleriyle mavi turun keyfini süren eski manken Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan büyük oğlu Beren Tan ile fotoğraf paylaşınca Instagram karıştı. Beren Tan'ın annesi gibi sportif bir hayatına sahip olduğu ve kendisine dikkat ettiği yorumları yapıldı.