Ebru Şallı'nın 50 yaşına 1 kalmışken genç mankenleri kıskandıran fiziğinin sırrı buymuş
Türkiye'de podyumlara bir dönem damgasını vuran ardından da kendisini spora ve pilatese adayarak ilerleyen yaşına rağmen fit görünümü ve güzelliğiyle genç mankenleri kıskandıran 49 yaşındaki Ebru Şallı'nın kahvaltı tabağı sosyal medyaya damgasını vurdu.
Türkiye'nin en güzel kadınları listesinden yıllardır çıkmayan eski manken Ebru Şallı, Uğur Akkuş ile yaşadığı olaylık evlilik sürecinin ardından boşanarak yeniden bekarlığını ilan etmişti.
Kusursuz fiziğiyle ve pilates videolarıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şallı şimdilerde 49 yaşında olsa da kendisinin yarı yaşındaki mankenleri kıskandıracak bir fiziğe sahip.
Neredeyse tüm hayatını pilates, spor ve sağlıklı beslenmeye adayan son zamanlarda evin her köşesini pilates yaparken temizlik yaptığı videolarla dikkat çeken Ebru Şallı bu sefer de beslenme tercihleriyle dikkat çekti.
Spor ve sağlıklı yaşam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden ünlü model Ebru Şallı, fit görüntüsüyle büyük beğeni topluyor.
