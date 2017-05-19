''Ebru Şallı'ya tecavüze kalkıştılar''
Sosyal medyada "Ebru Şallı'ya ait olduğu" iddia edilençıplak görüntülerle son günlerin en çok tartışılan ismi olan Ebru Şallı hakkında bir şok iddia daha ortaya atıldı.
Türkiye’de pilates denilince ilk akla gelen isimlerden olan Ebru Şallı hakkında açıklama yapan kişiyse gazeteci ve televizyon yorumcusu Bilal Özcan oldu.
Bilal Özcan; “Ebru Şallı'ya tecavüze kalkıştılar” dedi. Bunun üzerine “Ne zaman?” diye soran program sunucusuna tüm detayları şu sözlerle anlattı: