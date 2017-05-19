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  3. 19 Mayıs 2017 12:41

''Ebru Şallı'ya tecavüze kalkıştılar''

Sosyal medyada "Ebru Şallı'ya ait olduğu" iddia edilençıplak görüntülerle son günlerin en çok tartışılan ismi olan Ebru Şallı hakkında bir şok iddia daha ortaya atıldı.

''Ebru Şallı'ya tecavüze kalkıştılar''

Türkiye’de pilates denilince ilk akla gelen isimlerden olan Ebru Şallı hakkında açıklama yapan kişiyse gazeteci ve televizyon yorumcusu Bilal Özcan oldu.

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''Ebru Şallı'ya tecavüze kalkıştılar''

Yorumculuk yaptığı magazin programında konuşan Özcan, çok şaşırtıcı bir iddia ortaya attı.

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''Ebru Şallı'ya tecavüze kalkıştılar''

Bilal Özcan; “Ebru Şallı'ya tecavüze kalkıştılar” dedi. Bunun üzerine “Ne zaman?” diye soran program sunucusuna tüm detayları şu sözlerle anlattı:

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''Ebru Şallı'ya tecavüze kalkıştılar''

"İstanbul dışında bir otel odasında oldu bu olay. Ebru Şallı direndi, iffetini ve namusunu korudu. Yıllar önce yaşandı ama Ebru Şallı kendisi isterse detaylarını anlatır” diye konuştu.

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