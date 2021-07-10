Ebru Şancı'nın çıplak fotoğraf davasında karar verildi

Söz konusu fotoğraflar sonrası Şancı, bir televizyon programında "Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" şeklinde konuştu.