Ebru Şancı'nın çıplak fotoğraf davasında karar verildi
Seyhan Erdağ'ın, Ebru Şancı'nın çıplak fotoğraflarını yayınlamasına ilişkin davada karar çıktı.
Ebru Şancı, 2014'te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te Belçika'da evlenmişti. Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti.
Geçen aylarda anne olan Müge Boz, kısa süre önce oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ve ikinci bebeğini martta doğuran Bergüzar Korel, oğlu Marsel'e kavuşacağı anı iple çeken oyuncu Cansu Tosun da geçtiğimiz aylarda hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti.
Söz konusu fotoğraflar sonrası Şancı, bir televizyon programında "Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" şeklinde konuştu.
ESKİ FOTOĞRAFLARINI KULLANDI
Seyhan Erdağ iddiaya göre kendisine ait bir sosyal medya hesabından Şancı'nın mankenlik yaparken çekilen üstsüz fotoğraflarını yayınladı ve fotoğrafların altına 'Karnı açık poz vermemi istiyorlar ama vermiyorum' diyerek alaylı bir mesaj paylaştı.