Ebru Yaşar’dan estetik itirafı: ''Kimse yüzüme bakmazdı!''

"DEĞİŞMESEYDİM ŞİMDİ YÜZÜME BAKMAZLARDI"

Yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hatırlatılan Yaşar, "Eski halimle gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor. Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal. Kim ne derse desin eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.