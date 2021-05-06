Ebru Yaşar’dan estetik itirafı: ''Kimse yüzüme bakmazdı!''
Şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz günlerde yıllar sonra barıştığı İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a ikinci kez konuk oldu.
Şarkıcı Ebru Yaşar, geçtiğimiz günlerde yıllar sonra barıştığı İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a ikinci kez konuk oldu.
Katıldığı ilk programda nostaljik görüntülerine yer verilen Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali çok konuşulmuştu.
Ebru Yaşar'ın değişimi hayranlarını şaşırtırken, sanatçı estetiksiz hali ile sık sık gündeme gelmesi hakkında, "Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" dedi.
"DEĞİŞMESEYDİM ŞİMDİ YÜZÜME BAKMAZLARDI"
Yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hatırlatılan Yaşar, "Eski halimle gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor. Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal. Kim ne derse desin eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.