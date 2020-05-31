Ece Erken'den suç duyurusu: ''Eski eltim beni vurdurtmak istemiş''

Ece Erken'in Avukatı Mete Menekşe aracılığıyla savcılığa başvuran Erken, dilekçesinde eski eltisi Güldeniz Uçar’ın bir görüntülü arama sohbeti sırasında kendisini vurdurtmak için Fatih Sipahi isimli bir arkadaşından yardım istediğini, bu sohbete tanıklık eden Fatih Sipahi’nin güzellik merkezi sahibi olan eski sevgilisi Özge Özel’in de durumu kendisine ilettiğini ifade etti.