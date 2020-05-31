Ece Erken'den suç duyurusu: ''Eski eltim beni vurdurtmak istemiş''
Ünlü sunucu Ece Erken, Behzat Ç.'li ölüm tehditinin ardından eski eltisinin kendisini vurdurtmak istediğini söyleyerek herkesin ağzını açık bıraktı.
Uzun bir süredir magazin gündemini meşgul eden Ece Erken, son olarak eski eltisinin kendisini vurdurtmak istediğini söyledi ve herkesi şoke etti. Erken, eski eltisi Güldeniz Uçar’ı savcılığa şikayet etti.
Ece Erken'in Avukatı Mete Menekşe aracılığıyla savcılığa başvuran Erken, dilekçesinde eski eltisi Güldeniz Uçar’ın bir görüntülü arama sohbeti sırasında kendisini vurdurtmak için Fatih Sipahi isimli bir arkadaşından yardım istediğini, bu sohbete tanıklık eden Fatih Sipahi’nin güzellik merkezi sahibi olan eski sevgilisi Özge Özel’in de durumu kendisine ilettiğini ifade etti.
Özge Özel ise geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu güzellik merkezinin eski sevgilisi Fatih Sipahi tarafından kurşunlaması olayıyla gündeme gelmişti.