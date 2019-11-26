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  3. 26 Kasım 2019 19:42

Ece Erken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' programının sunucusu Ece Erken, kadına şiddet sorunuyla ilgili konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ece Erken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ülkemizde ve dünyada yaşanan kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek isteyen Birleşmiş Milletler, 25 Kasım tarihini "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan etti.

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Ece Erken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken ise bu konu hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

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Ece Erken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Ece Erken, "Yaşadığım en zor dakikalar" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Uzun zamandır ağlamıyorum. Çok özür diliyorum. Hiç alışık da değilim. Hayatta gülmek de var ağlamak da. Bazıları sıkıntıları ağlayarak bazıları da gülerek geçiriyor. Tekrar kusura bakmayın" dedi.

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Ece Erken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ece Erken, ilk eşi Tuncer Öztarhan'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmıştı.

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