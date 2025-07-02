Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti
Ünlü sunucu Ece Erken'in bundan yaklaşık 4 yıl önce "eniştem" dediği ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile aşkı belgelendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkı Ece Erken bizzat kendisi ilan etti.
Türkiye'de ekranların güzel sunucusu Ece Erken'in, ünlü şarkıcı Sinan Akçil ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ece Erken'in sosyal medyadan yaptığı ve Sinan Akçıl olduğu iddia edilen, yüzü kalp emojisi ile kapalı paylaşımdaki ismin Sinan Akçıl olduğu da iddia edilmişti.
Hatta geçtiğimiz günlerde Samsun Havalimanı'nda el ele çekilen fotoğraflardaki ikilinin de Ece Erken ile şarkıcı Sinan Akçıl olduğu öne sürülmüştü.... İşte bu iddiaların hepsi gerçek çıktı.
Hatırlanacağı gibi Ece Erken'in 2021 yılında büyük bir aşkla evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2022 yılının başlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Eşini kaybetmesinin acısını o dönemde sosyal medyadan sık sık yaptığı duygusal paylaşımlarla duyuran Ece Erken hayatının en zor döneminin ardından yeni bir aşka yelken açtı.