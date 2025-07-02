Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti

Türkiye'de ekranların güzel sunucusu Ece Erken'in, ünlü şarkıcı Sinan Akçil ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ece Erken'in sosyal medyadan yaptığı ve Sinan Akçıl olduğu iddia edilen, yüzü kalp emojisi ile kapalı paylaşımdaki ismin Sinan Akçıl olduğu da iddia edilmişti.