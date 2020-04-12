Ece Erken hakkında suç duyurusu!
Ece Erken, önceki gün Instagram hesabından, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğu ile ilişkisini bitirdiğini açıklamış, daha sonra da kendisine verilen boşanma belgesini yayınlamıştı.
Ece Erken, önceki gün Instagram hesabından, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğu ile ilişkisini bitirdiğini açıklamış, daha sonra da kendisine verilen boşanma belgesini yayınlamıştı.
Ünlü sunucu, Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma belgesini, "Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım, hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi" notuyla paylaşmıştı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği belgenin sahte olma ihtimaline karşı da Erken, "Eğer belge sahteyse vicdanlarıyla herkesi baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"Ortada şiddetli geçimsizlikten açılan bir dava, elimde 'boşandılar' belgesi ve tüm ailenin, hanımefendinin öz kardeşinin bile yakinen bildiği bir ilişki vardı. Davada 800 bin dolarlar istenirken, benim basına yansımamla milyon dolara çıkmıştır. Yalıkavak'taki evini kurduk. Dava tamamen sonuçlanınca çocuklarla orada yaşamayı düşündük. Ama bu süreç bana o kadar ağır geldi ki, yakınlarımın bildiği üzere kendisinden ayrıldım" açıklaması da dikkat çekmişti.