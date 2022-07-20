Ece Erken içini döktü: Herkes lüks arabalara binerken...
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kısa süre önce kaybeden ve zor günler geçiren Ece Erken sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtladı.
Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatından sonra henüz toparlanamadığını sosyal medya hesabından itiraf etti. Erken, soru-cevap yaptığı etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Magazin dünyasının ünlü ismi Ece Erken, 27 Ocak akşamı silahlı saldırı sonrası avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmişti. O günden bu yana, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisi tarafından tehdit edildiğini belirten Ece Erken, sosyal medya hesabından takipçileri ile soru cevap etkinliği yaptı.
Haziran 2021'de sürpriz bir kararla dünyaevine giren Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, güzel haberi; "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.
Ancak ikilinin mutluluğuna avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), 27 Ocak'ta Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle gölge düşmüştü.