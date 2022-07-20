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  4. Ece Erken içini döktü: Herkes lüks arabalara binerken...

Ece Erken içini döktü: Herkes lüks arabalara binerken...

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kısa süre önce kaybeden ve zor günler geçiren Ece Erken sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtladı.

Ece Erken içini döktü: Herkes lüks arabalara binerken... - Resim: 1

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatından sonra henüz toparlanamadığını sosyal medya hesabından itiraf etti. Erken, soru-cevap yaptığı etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Ece Erken içini döktü: Herkes lüks arabalara binerken... - Resim: 2

Magazin dünyasının ünlü ismi Ece Erken, 27 Ocak akşamı silahlı saldırı sonrası avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmişti. O günden bu yana, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisi tarafından tehdit edildiğini belirten Ece Erken, sosyal medya hesabından takipçileri ile soru cevap etkinliği yaptı.

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Ece Erken içini döktü: Herkes lüks arabalara binerken... - Resim: 3

Haziran 2021'de sürpriz bir kararla dünyaevine giren Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, güzel haberi; "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

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Ece Erken içini döktü: Herkes lüks arabalara binerken... - Resim: 4

Ancak ikilinin mutluluğuna avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), 27 Ocak'ta Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle gölge düşmüştü.

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