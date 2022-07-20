Ece Erken içini döktü: Herkes lüks arabalara binerken...

Magazin dünyasının ünlü ismi Ece Erken, 27 Ocak akşamı silahlı saldırı sonrası avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmişti. O günden bu yana, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisi tarafından tehdit edildiğini belirten Ece Erken, sosyal medya hesabından takipçileri ile soru cevap etkinliği yaptı.