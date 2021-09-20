Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu iddialara son noktayı koydu
Haziran 2021'de Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojileriyle birlikte duyurmuştu.
Eşi ile fotoğrafına "Herkese selam, biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" notunu düşen sunucu, soyadına 'Mahmutyazıcıoğlu'nu eklemişti.
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Bir süredir 41 yaşındaki iki çocuk babası avukat eşi ile görüntü vermemesi dikkatlerden kaçmayan Ece Erken, yaptığı hamlelerle de kafaları karıştırdı.
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43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları sildi. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırdı.
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Ece Erken'in bu hareketi, 'evlilik bitiyor mu?' sorusunu akıllara getirdi. Oğlu Eymen ile tatile çıkan ünlü sunucu, Instagram'da yaptığı paylaşım ile söz konusu dedikodulara yanıt verdi.
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