Ece Erken oğlu ve sevgilisiyle tatilde
Sunucu Ece Erken, 6 yaşındaki oğlu Eymen ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatiline devam ediyor. Türkbükü'ne demirledikleri lüks gulette görüntülenen Erken'in oğlu ile eğlenceli dakikaları objektiflere yansıdı.
Sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ve avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu; Türkbükü'ne demirledikleri lüks guletinde deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.
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DENİZ KUĞUSUNDA EĞLENCELİ DAKİKALAR
Erken, oğluyla deniz kuğusu üzerinde şakalaştığı sırada Mahmutyazıcıoğlu, teknesine geçerek güneşlendi.
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SOLUĞU SEVGİLİSİNİN YANIDA ALDI
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre 43 yaşındaki Erken, görüntülendiğini fark edince muhabirleri selamlayıp soluğu sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında aldı.
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Mavi tonlarında bir bikini tercih eden bir çocuk annesi Ece Erken'in formda vücudu dikkatlerden kaçmadı.
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