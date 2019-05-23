Ece Erken ve Bircan Bali alay konusu oldu
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali, Eurovision'a konuk olarak katılan Madonna'yı yarışmacı sanınca alay konusu oldu.
Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz adlı magazin programını sunan Ece Erken ve Bircan Bali, Eurovision'a konuk olarak katılan Madonna'yı yarışmacı sanınca olanlar oldu.
İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision şarkı yarışmasına Filistin bayraklı protestolar damga vurmuştu. Madonna'nın sahne aldığı organizasyonda, dansçılarından birinin sırtında Filistin bayrağı olması Türkiye'den büyük destek görmüştü. Ancak Madonna'nın yarışmaya konuk olarak değil de yarışmacı olarak katıldığını zanneden Ece Erken ve Bircan Bali, alay konusu olmayı başardı.
Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Ece Erken, yaptığı gafla sosyal medyanın diline düştü. Erken, Eurovision'a katılan Madonna'yı yarışmacı sanarak, birinci olamamasına şaşırdığını söyledi.