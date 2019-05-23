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  3. 23 Mayıs 2019 11:25

Ece Erken ve Bircan Bali alay konusu oldu

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali, Eurovision'a konuk olarak katılan Madonna'yı yarışmacı sanınca alay konusu oldu.

Ece Erken ve Bircan Bali alay konusu oldu

Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz adlı magazin programını sunan Ece Erken ve Bircan Bali, Eurovision'a konuk olarak katılan Madonna'yı yarışmacı sanınca olanlar oldu.

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Ece Erken ve Bircan Bali alay konusu oldu

İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision şarkı yarışmasına Filistin bayraklı protestolar damga vurmuştu. Madonna'nın sahne aldığı organizasyonda, dansçılarından birinin sırtında Filistin bayrağı olması Türkiye'den büyük destek görmüştü. Ancak Madonna'nın yarışmaya konuk olarak değil de yarışmacı olarak katıldığını zanneden Ece Erken ve Bircan Bali, alay konusu olmayı başardı.

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Ece Erken ve Bircan Bali alay konusu oldu

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Ece Erken, yaptığı gafla sosyal medyanın diline düştü. Erken, Eurovision'a katılan Madonna'yı yarışmacı sanarak, birinci olamamasına şaşırdığını söyledi.

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Ece Erken ve Bircan Bali alay konusu oldu

Ece Erken, programda "Madonna'ya tehdit ve boykot geldi, ona rağmen gitti. Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Madonna'sın sen ne yapsan olur" yorumuyla büyük bir gafa imza attı. Ekip arkadaşı Bircan Bali'nin de Erken'e destek vermesi, izleyenleri şaşırttı.

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