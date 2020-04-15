Ece Erken'e eski eşi Serkan Uçar'dan destek
Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken, Seren Serengil'den olaylı bir şekilde boşanan Yaşar İpek hakkında itiraflarda bulunmuştu. Gelen eleştiriler sonrasında Ece Erken'e eski eşi Serkan Uçar'dan destek gecikmedi
Yaşadığı aşkla günlerce tepki çeken ve kısa bir süre sonra ilişkisini bitirdiğini açıklayan Ece Erken, Seren Serengil'den olaylı bir şekilde boşanan Yaşar İpek hakkında itiraflarda bulundu.
Yaşar İpek'in, Seren Serengil'in çocuğunu düşürdüğü zamanlarda kendisine mesaj attığını söyleyen Erken, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Oğluyla dans ettiği anları yayınlayan ve bir süre sosyal medyaya girmeyeceğini dile getiren Erken, paylaşımına şu notu düştü: