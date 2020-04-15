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  3. 15 Nisan 2020 09:15

Ece Erken'e eski eşi Serkan Uçar'dan destek

Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken, Seren Serengil'den olaylı bir şekilde boşanan Yaşar İpek hakkında itiraflarda bulunmuştu. Gelen eleştiriler sonrasında Ece Erken'e eski eşi Serkan Uçar'dan destek gecikmedi

Ece Erken'e eski eşi Serkan Uçar'dan destek

Yaşadığı aşkla günlerce tepki çeken ve kısa bir süre sonra ilişkisini bitirdiğini açıklayan Ece Erken, Seren Serengil'den olaylı bir şekilde boşanan Yaşar İpek hakkında itiraflarda bulundu.

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Ece Erken'e eski eşi Serkan Uçar'dan destek

Yaşar İpek'in, Seren Serengil'in çocuğunu düşürdüğü zamanlarda kendisine mesaj attığını söyleyen Erken, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Ece Erken'e eski eşi Serkan Uçar'dan destek

Oğluyla dans ettiği anları yayınlayan ve bir süre sosyal medyaya girmeyeceğini dile getiren Erken, paylaşımına şu notu düştü:

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Ece Erken'e eski eşi Serkan Uçar'dan destek

"YİNE HEPİMİZ İÇİN BAHARLAR GELECEK" Sevenlerimize; sağlıklı, iyi ve mutluyuz. Diğerleri pek de önemli değil. Doğum günümde görüşmek üzere. Sosyal medyaya girmeyeceğiz bir süre. Bizden sevgiler. Yine baharlar gelecek hepimiz için.

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