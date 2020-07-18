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  3. 18 Temmuz 2020 15:08

Ece Erken'e şok! Soruşturma başlatıldı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, sevgilisinin boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Ece Erken'e şok! Soruşturma başlatıldı

Ece Erken, ayrılıp barıştığı yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişkisine devam ediyor ancak geçmişte yaşananlar nedeniyle başı dertten kurtulmuyor.

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Ece Erken'e şok! Soruşturma başlatıldı

Erken, aylar önce sosyal medya hesabından, Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.

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Ece Erken'e şok! Soruşturma başlatıldı

BELGEDE SAHTECİLİKLE SUÇLANDI
Kararın sahibi İstanbul Aile Mahkemesi, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen resmi bir belgenin paylaşıldığını, ancak böyle bir karar verilmediğini, ünlü sunucunun sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek cezalandırılmasını istemişti.

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Ece Erken'e şok! Soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir gelişme yaşandı. Günaydın'da yer alan habere göre; CİMER'e Erken hakkında bir şikayet yapıldı. Erken'in sosyal medya üzerinden yayınladığı belge hakkında şikayette bulunan kişi, söz konusu evrakta hakim, katip ve avukatların kişisel bilgilerinin alenen yayınlandığı, devlet memurlarının sicillerinin deşifre edildiği ifade edildi.Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Erken hakkında soruşturma başlattı.

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