Ece Gürsel'den mankenlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak itiraf
Türkiye'nin rahmetli gazeteci Hıncal Uluç'un yaptığı "sweetheartüm" açıklamasıyla tanıdığı ve ardından da podyumlarda fırtına gibi esen eski güzel manken Ece Gürsel yıllar sonra mankenlik dönemine dair yaptğı itirafla dikkatleri üzerine çekti.
1999'dan 2003 yılına kadar katıldığı Miss Model Of Turkey, Star TV Güzellik Yarışması, Ford Models Super Model Of The World ve Best Model of Turkey güzellik yarışmalarında ikincilik kazanan ve Best Model International 2003'te dördüncü olmasına rağmen en iyi vücutlu manken seçilen bir dönem podyumların aranan ismi olan Ece Gürsel yıllar sonra yine bir itirafla gündemde.
Haftalık dergisinin 2005 yılı Sevgililer Günü sayısına Hıncal Uluç'la birlikte kapak olduktan sonra adı magazin gündeminden hiç düşmeyen Ece Gürsel, 2011 yılında da podyumlardan sahnelere transfer olarak şarkıcılık kariyerine başlamıştı.
Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Ece Gürsel yine adından söz ettirmeyi başardı.
Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk olan Ece Gürsel, hem kariyerine hem de özel hayatına dair açıklamalarıyla dikkat çekti.