Ece Gürsel'den mankenlik yıllarıyla ilgili çok konuşulacak itiraf

1999'dan 2003 yılına kadar katıldığı Miss Model Of Turkey, Star TV Güzellik Yarışması, Ford Models Super Model Of The World ve Best Model of Turkey güzellik yarışmalarında ikincilik kazanan ve Best Model International 2003'te dördüncü olmasına rağmen en iyi vücutlu manken seçilen bir dönem podyumların aranan ismi olan Ece Gürsel yıllar sonra yine bir itirafla gündemde.