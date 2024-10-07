Ece Mumay'dan ''silikon taktır'' diyen takipçisine sert yanıt
Şarkıcı Ece Mumay sosyal medya hesabından konserinde çekilen görüntüleri paylaştı. Mumay'ın videosuna takipçilerinden gelen "Silikon taktır, göğüslerin küçük" gibi yorumlar geldi. Yorumlara sinirlenen Mumay, takipçisine "Emin misin erkekte avam durabilir" cevabı verdi.
Son dönemlerin çıkış yapan genç şarkıcıları arasında yer alan Ece Mumay, kariyer yolculuğuna başarıyla devam ediyor.
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Güzel şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından bir konserine ait görüntüleri paylaştı. Ancak söz konusu görüntüler bir hayli ilginç diyaloglara neden oldu.
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Bazı takipçileri Mumay'ı etiketleyerek göğüslerinin küçük olduğu ve silikon taktırması yönünde eleştirilerde bulundu.
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Mumay da ilginç bir şekilde bu takipçilerinden bazılarına yanıt vererek diyaloga girdi. Ancak gelen bir yorum, genç şarkıcıyı sinirlendi.
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